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Брянские росгвардейцы обучают врачей тактической медицине

2024, 08 декабря 09:28 Общество
Брянские росгвардейцы обучают врачей тактической медицине
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Брянские росгвардейцы обучают гражданских врачей тактической медицине и эвакуации раненых.

 

 

Гостем шестичасового телемарафона на канале «Брянская губерния» стал Герой России, замначальника управления Росгвардии по Брянской области Андрей Фроленков. Он рассказал о помощи от правительства области, а также своевременности создания «БАРС-Брянск».

«Мы в одной связке, у нас в области налажено тесное взаимодействие между всеми силовиками и отрядом «БАРС». Когда есть личностное взаимодействие между руководителями всех подразделений по охране границы и властью, дело только выигрывает. Оперштаб принял решение и теперь у нас отработана четкая координация в деле уничтожения беспилотников врага», — отметил Андрей Фроленков.

Брянская Рогсвардия также реализует проект обучения гражданских врачей и фельдшеров в приграничье тактической медицине. Уроки проводят офицеры спецназа с боевым опытом.

«Они дают практические уроки гражданским врачам – начиная даже с того, как надеть бронежилет, как его подтянуть, как работать в нем. Ведь это тоже очень важно, чтобы сохранить жизнь при обстрелах и сбросах самим медикам. И это направление также курирует Народный фронт», — уточнил Андрей Фроленков.

 

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