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Брянские рукодельницы стали лауреатами Международного фестиваля

2023, 18 сентября 16:28 Общество
Брянские рукодельницы стали лауреатами Международного фестиваля
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Рукодельницы Брянской стали лауреатами Международного фестиваля лоскутного шитья. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры. 

В Москве состоялся Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».  Мастера со всей России представили там 1423 работы. Среди участников — народная школа-студия «Мастер» Брянского областного методического центра «Народное творчество» и брянская рукодельница Светлана Муратова. 

Мастерство учениц студии жюри оценило дипломами лауреатов за уникальную серию покрывал, сохраняющих традиции лоскутного шитья в России. Работы брянских мастериц вошли в число 42 лучших  и попали на передвижную выставку фестиваля. 

Мастер Брянской области Светлана Муратова также получила диплом лауреата. Она сделал текстильную сумку «Алая роза» в технике лоскутного шитья.

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