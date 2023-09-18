Брянские рукодельницы стали лауреатами Международного фестиваля
Рукодельницы Брянской стали лауреатами Международного фестиваля лоскутного шитья. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
В Москве состоялся Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». Мастера со всей России представили там 1423 работы. Среди участников — народная школа-студия «Мастер» Брянского областного методического центра «Народное творчество» и брянская рукодельница Светлана Муратова.
Мастерство учениц студии жюри оценило дипломами лауреатов за уникальную серию покрывал, сохраняющих традиции лоскутного шитья в России. Работы брянских мастериц вошли в число 42 лучших и попали на передвижную выставку фестиваля.
Мастер Брянской области Светлана Муратова также получила диплом лауреата. Она сделал текстильную сумку «Алая роза» в технике лоскутного шитья.