Брянские школьники будут учиться с ковидными ограничениями

Меры безопасности определил Роспотребнадзор.

В Правительстве Брянской области рассказали о подготовке к началу нового учебного года. С 1 Сентября школы региона приступят к образовательному процессу. Он будет протекать в традиционном учебном режиме, но с учетом ковидных ограничений. Меры безопасности определил Роспотребнадзор.

На входе в школы будет соблюдаться входной режим термометрии. В образовательных учреждениях обеспечат условия для гигиенической обработки рук. Воздух обеззаразят с помощью специализированного оборудования.

За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. Педагогический состав обязан соблюдать масочный режим.