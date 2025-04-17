Брянские школьники поучаствовали в международном турнире по робототехнике в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Гомеле Республики Беларусь прошёл международный турнир по робототехнике. В 24-х компетенциях состязались более 500 участников.

Впервые на турнире выступила команда Клинцовского детского технопарка «Кванториум». Они состязались в компетенциях: «Следование по линии. Образовательные конструкторы» и «Интеллектуальное сумо 15 на 15». В треке «Интеллектуальное сумо» брянский школьник Иван Ивантей вышел в четвертьфинала.