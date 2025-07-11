Брянские школьники поучаствовали в тематической смене в «Артеке»

Четверо юных талантов из Брянской области поучаствовали в тематической смене в «Артеке». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Международном детском центре «Артек» завершилась тематическая смена «Большой фестиваль.1+1». Участвовали в ней победители фестиваля детского и юношеского творчества. Смена стала финальным туром мероприятия. Школьников со всей страны ждали теоретические и практические занятия на развитие творческих способностей в разных видах искусства, а также работа над творческими проектами.

В «Артеке» побывали и юные таланты из Брянской области: Арман Мнацаканян, София Ковехова, Ульяна Буленкова и Алиса Буданова.

В последний день смены участники представили лучшие творческие номера на большом гала-концерте. Юный брянский вокалист Арман Мнацаканян подарил зрителям завораживающую композицию «Голос».

Все участники получили дипломы победителей.