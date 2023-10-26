Брянские школьники поучаствовали в Всероссийском педагогического форуме

Будущие педагоги Брянщины поучаствовали в Фестивале обучающихся и наставников на Всероссийском форуме. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.
В Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошёл Всероссийский юношеский педагогический форум. Он завершился Фестивалем обучающихся и наставников. Там собрались около 400 человек из 79 регионов России.
В мероприятии участвовали ученики психолого-педагогических классов и заместитель директора по научно-методической Галина Беспалова гимназии №4. Наставники обсудили с будущими педагогами эффективные практики взаимодействия между психолого-педагогическими классами, университетами, институтами повышения квалификации и органами власти.
Завершился фестиваль музыкальным спектаклем «Сердце, отданное детям». Он посвящен жизни отечественного педагога Василия Сухомлинского.
25.10.2023 12:28
За чистоту и порядок
В районе храма Спаса Нерукотворного Образа (Окопной церкви) в Смоленске прошёл субботник по благоустройству территории памятного места, организованный в рамках областного мероприятия. Во время очередного масштабного субботника волонтёры и добровольцы убирали мусор и опавшую листу и занимались сносом старого ограждения, чтобы подготовить площадку для установки нового забора. — Призыв губернатора области Василия Николаевича Анохина принять
25.10.2023 12:26
Счёт на минуты
В России каждые 90 секунд у кого-то случается инсульт. Главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Смоленской области — заведующая отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», кандидат медицинских наук Анна Синельщикова в рамках Недели борьбы с инсультом рассказала о том, как избежать сосудистой катастрофы и что предпринять, если инсульт
25.10.2023 12:06
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области снизилось в 2,4 раза с начала года
В Смоленской области с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 12 до 5 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое нарушение гражданами правил нахождения на объектах инфраструктуры. В частности, хождение по путям в неустановленных местах или переход железнодорожных путей