Брянские школьники поучаствовали в Всероссийском педагогического форуме

Будущие педагоги Брянщины поучаствовали в Фестивале обучающихся и наставников на Всероссийском форуме. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошёл Всероссийский юношеский педагогический форум. Он завершился Фестивалем обучающихся и наставников. Там собрались около 400 человек из 79 регионов России.

В мероприятии участвовали ученики психолого-педагогических классов и заместитель директора по научно-методической Галина Беспалова гимназии №4. Наставники обсудили с будущими педагогами эффективные практики взаимодействия между психолого-педагогическими классами, университетами, институтами повышения квалификации и органами власти.

Завершился фестиваль музыкальным спектаклем «Сердце, отданное детям». Он посвящен жизни отечественного педагога Василия Сухомлинского.