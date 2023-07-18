Брянские школьники сходят на экскурсии на предприятия в рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».

В рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области подписал соглашения с несколькими предприятиями региона. В их числе – «Бежицкая сталь», «Завод Снежеть», «Россети Центр», Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Брянской области, Брянский областной театр драмы имени Толстого»,Брянский областной театр кукол,«IT-ПАРК».

«В рамках заключенных соглашений о партнерстве брянские школьники познакомятся с потенциальными работодателями, на практике узнают особенности и специфику работы предприятий и организаций нашего города и области. Мы уверены, такой формат взаимодействия поможет подросткам с выбором будущей профессии», — отметила руководитель проекта «Билет в будущее» в Брянской области Лариса Чудинова.