Около пятисот брянских школьников поучаствовали в проекте «Билет в будущее»

Около пятисот школьников Брянской области за месяц поучаствовали в проекте «Билет в будущее». Об этом сообщил в региональном департаменте образования.

В Брянской области реализуется профориентационный проект «Билет в будущее». В октябре около 500 школьников с 6 по 11 классы смогли попробовать свои силы в различных профессиях. Тренировки прошли на базе колледжей и учреждений допобразования под руководством педагогов-наставников. Ребята смогли попробовать себя в том числе в профессии электромонтера, сварщика, медицинской сестры, генетика-селекционера, машиниста локомотива, разработчика web-приложений, дизайнера одежды.

В проекте «Билет в будущее» поучаствуют более 16000 школьников региона.