Почти 250 квадратных метров дороги починили горячим асфальтов в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ежедневно специалисты дорожного управления в Брянске ремонтируют проезжую часть с помощью установок «Белта». Дефекты на дороге ликвидируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.
Накануне рабочие залатали ямы на улицах Пересвета, Горького, Фокина, Красноармейской, Грибоедова, Шоссейной, Щербакова, а также в переулке Банном. Всего специалисты уложили около 250 квадратных метров асфальта.
С начала года горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом в Брянске обновили почти 20 тысяч квадратных метров дороги.