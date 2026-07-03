Почти 250 квадратных метров дороги починили горячим асфальтов в Брянске накануне

2026, 03 июля 12:46

Почти 250 квадратных метров дороги починили горячим асфальтов в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежедневно специалисты дорожного управления в Брянске ремонтируют проезжую часть с помощью установок «Белта». Дефекты на дороге ликвидируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.

Накануне рабочие залатали ямы на улицах Пересвета, Горького, Фокина, Красноармейской, Грибоедова, Шоссейной, Щербакова, а также в переулке Банном. Всего специалисты уложили около 250 квадратных метров асфальта.

С начала года горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом в Брянске обновили почти 20 тысяч квадратных метров дороги.