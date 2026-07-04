Мужчина погиб при атаке реактивного БпЛА по жилому дому в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях.
4 июля реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ атаковал жилой дом в посёлке Чайковичи Бежицкого района города Брянска. Один мирный житель погиб. Ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.
При ударе один дом уничтожен. Повреждены семь частных домов и восемь гражданских автомобилей.
«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.
На месте ЧП работают экстренные службы, а также комиссия по оценке ущерба.