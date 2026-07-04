Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Мужчина погиб при атаке реактивного БпЛА по жилому дому в Брянске

2026, 04 июля 11:43
Мужчина погиб при атаке реактивного БпЛА по жилому дому в Брянске
Источник фото

Мужчина погиб при атаке реактивного БпЛА по жилому дому в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях.

 

4 июля реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа ВСУ атаковал жилой дом в посёлке Чайковичи Бежицкого района города Брянска. Один мирный житель погиб. Ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

При ударе один дом уничтожен. Повреждены семь частных домов и восемь гражданских автомобилей.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь», — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.

На месте ЧП работают экстренные службы, а также комиссия по оценке ущерба.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске
03 июля 18:02
Выставка служебного транспорта и ретро-техники ГИБДД прошла в Брянске
Сотрудники брянской Госавтоинспекции получили награды
03 июля 17:35
Сотрудники брянской Госавтоинспекции получили награды
Брянский ветеран СВО выиграл чемпионат по профессиональному мастерству
03 июля 16:32
Брянский ветеран СВО выиграл чемпионат по профессиональному мастерству

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15728) брянск (7030) ДТП (2789) ГИБДД (2359) прокуратура (2136) уголовное дело (2080) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1105)