Более 47 квадратных метров травы скосили в Брянске за выходные

2026, 06 июля 17:27

Более 47 квадратных метров травы скосили в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие субботу и воскресенье в Брянске работали бригады дорожников. С помощью триммеров специалисты благоустраивали газоны и обочины. Они работали на улицах Крахмалёва, Братьев Ткачёвых, Красный маяк, Чернышевского, около спорткомплекса «Спартак» и базы УТЭП. Всего за выходные дорожники скосили 47 500 квадратных метров травы.

В понедельник триммеры работали на улицах Крахмалёва, Институтской, Ульянова, Литейной, Чернышевского и в переулке Герцена, на проспекте Московском и улице Коминтерна в посёлке Белые Берега.

С начала года в Брянске траву скосили на площади более 4 миллионов 53 тысяч квадратных метров.