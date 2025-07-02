Брянские школьники участвуют в программе «Большие вызовы» в Сочи

Семь брянских школьников участвуют в программе «Большие вызовы» в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи стартовала десятая научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы». Участвуют в ней более 400 школьников из 69 регионов. В их числе — семь победителей и призёров заключительного и регионального этапов программы из Брянской области.

Ребята разработают свои проекты по решению реальных задач, стоящих перед страной. Они будут работать в научных аудиториях и лабораториях Университета «Сириус» и Образовательного центра «Сириус». Свои проекты школьники презентуют на фестивале в конце смены.

Также ребят ждут тренинги, мастер-классы и лекции от известных ученых, популяризаторов науки, экспертов ведущих компаний и предприятий.