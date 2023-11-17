Брянские школьники встретились с руководителем спецназа «Торнадо»

Школьники Брянска пообщались с руководителем спецназа «Торнадо». Об этом рассказали в городской администрации.

В лицее №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова в Брянске прошёл необычный урок. В гости к лицеистам пришел заместитель начальника отдела специального назначения «Торнадо» УФСИН России по Брянской области Дмитрий Иванин. Он рассказал об истории появления подразделения.

Школьники посмотрели фильм об испытаниях, которые проходят спецназовцы. Также ребятам показали экипировку, обмундирование и оружие бойцов.

Кроме того, лицеистам вручили первые паспорта Российской Федерации с тематическими обложками.