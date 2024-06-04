Брянские старшеклассники посетили выставку в думе

Старшеклассники посетили выставку«Непокоренный Донбасс» в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской областной думе расположена передвижная экспозиция «Непокоренный Донбасс», созданная брянским отделением общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Более 30 картин для неё создали брянец Алексей Крюков и художником из Пензенской области Максим Фаюстов.
«Авторы посчитали своим долгом выразить увиденное на холсте. Так родился цикл искренних, берущих за душу работ, которые никого не оставляют равнодушным», — подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот.
Накануне выставку посетили старшеклассники школы № 36 Брянска. Валентин Суббот встретился ребятами и узнал их впечатления от экспозиции.
После выставки школьник пообщались на тему патриотизма с заместителем председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеславом Губанова.
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