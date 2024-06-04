Брянские старшеклассники посетили выставку в думе

Старшеклассники посетили выставку«Непокоренный Донбасс» в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной думе расположена передвижная экспозиция «Непокоренный Донбасс», созданная брянским отделением общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Более 30 картин для неё создали брянец Алексей Крюков и художником из Пензенской области Максим Фаюстов.

«Авторы посчитали своим долгом выразить увиденное на холсте. Так родился цикл искренних, берущих за душу работ, которые никого не оставляют равнодушным», — подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот.

Накануне выставку посетили старшеклассники школы № 36 Брянска. Валентин Суббот встретился ребятами и узнал их впечатления от экспозиции.

После выставки школьник пообщались на тему патриотизма с заместителем председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеславом Губанова.