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Брянские старшеклассники посетили выставку в думе

2024, 04 июня 16:37 Общество
Брянские старшеклассники посетили выставку в думе
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Старшеклассники посетили выставку«Непокоренный Донбасс» в  Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

В Брянской областной думе расположена передвижная экспозиция «Непокоренный Донбасс», созданная брянским отделением общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Более 30 картин для неё создали  брянец Алексей Крюков и художником из Пензенской области Максим Фаюстов.  

«Авторы посчитали своим долгом выразить увиденное на холсте. Так родился цикл искренних, берущих за душу работ, которые никого не оставляют равнодушным», — подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот. 

Накануне выставку посетили старшеклассники школы № 36 Брянска. Валентин Суббот встретился ребятами и узнал их впечатления от экспозиции.

После выставки школьник пообщались на тему патриотизма с заместителем председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеславом Губанова.

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