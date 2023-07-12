Брянские стражи порядка помогли беременной женщине быстро попасть в больницу (ВИДЕО)

Брянские стражи порядка помогли беременной женщине быстро попасть в роддом, а потом встретили оттуда на выписке с цветами и подарком. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Ночью житель Дятьковского района торопился доставить беременную супругу в больницу. У женщины начались схватки.

В поселке Новые Дарковичи он заметил на дороге дежурный экипаж ДПС и попросил помощи. Инспектор Юрий Маслов и Игорь Королев сопроводили автомобиль с беременной женщиной до перинатального центра в Бежицком районе Брянска. Женщина получила помощь и родила здорового малыша.

На выписку новорожденного из больницы стражи порядка тоже пришли. Они вручили молодой маме цветы, а для маленького Давида передали игрушечный полицейский автомобиль.

«Спасибо сотрудникам ГИБДД. Они оказали колоссальную помощь», – подчеркнул молодой отец Роман.