Затем студенты прошли с экскурсией по Кадровому центру. Ребята узнали о направлениях работы центра, особенностях взаимодействие с соискателями и работодателями, функционале портала «Работа России», а также мерах государственной поддержки.

В начале мероприятия психолог службы занятости провела для будущих специалистов мини-тренинг по составлению резюме, самопрезентации и подготовке к собеседованию.

Брянские студенты побывали на профтуре в Кадровом центре. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Эксперты в экспорте Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг

Боевой опыт и новые компетенции На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят

Инновации и традиции Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая