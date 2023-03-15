Брянские студенты вышли в финал конкурса разработчиков

Брянские студенты вышли в финал Всероссийского конкурса разработчиков «Начни игру». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Республике Татарстан пройдёт финал первого Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На четыре дня в город Иннополис съедутся около 300 разработчиков из 59 регионов России. В число финалистов вошли учащийся Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг Андрей Васенков и студентка Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Ольга Калина из Брянской области.Они стали лучшими по направлению «Дизайн».

Участникам конкурса предстоит решать кейсы от партнеров проекта и защищать свои разработки перед инвесторами. Итоги подведут в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на территории знаковой для республики локации — Деревни универсиады.