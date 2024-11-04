Брянские судебные приставы получили награды в честь праздника

Брянские судебные приставы получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В зале военной истории краеведческого музея Брянской области прошло торжественного мероприятие. Его посвятили 159-летию образования в России института судебных приставов.
«Ваша служба является важным звеном правосудия, вносит весомый вклад в укрепление защиты интересов государства и граждан, обеспечивает исполнение судебных решений, создает условия для безопасности в судах. Выполнение стоящих перед вами задач требует особых качеств — высокого профессионализма, твёрдых моральных принципов, железной выдержки, личного мужества, безупречного знания законодательства», – поздравил коллектив управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области врио замгубернатора Алексей Жук.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшие сотрудники ФССП получили госнаграды. Также некоторым работникам присвоили звания. Кроме того, в честь праздника прошла церемония принятия Присяги молодыми судебными приставами.
Коллективы региона подарили виновникам торжества творческие номера.
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