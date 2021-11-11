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Брянские священники массово прививаются от коронавируса

2021, 11 ноября 08:30 Общество
Брянские священники массово прививаются от коронавируса
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Прививочную кампанию провели в епархии уже в третий раз.

Священнослужители Брянской епархии присоединились к массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В Центре подготовки церковных специалистов епархии по благословению митрополита Брянского и Севского Александра вакцинировали священнослужителей, сотрудников Центра и Брянского епархиального управления, а также работников храмов. Вакцинацию провела выездная спецбригада городской поликлиники № 4.

«Все, кто сегодня пришел, понимают важность этого события и осознают сложную ситуацию с распространением COVID-19. Болеет духовенство, сотрудники храмов, наши прихожане, кто-то переносит заболевание в легкой форме, некоторые священники находятся в реанимации, мы за них очень переживаем. Полгода назад я сам перенес эту инфекцию в довольно тяжелой форме с 50-процентным поражением легких, поэтому лично для меня вопрос вакцинации был только вопросом времени», – сообщил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысин.

Прививочную кампанию против новой коронавирусной инфекции в Брянской епархии провели уже в третий раз. Впервые она прошла летом этого года. В этот раз желающих вакцинироваться оказалось больше.

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