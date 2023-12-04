Брянские таможенники передали технику и маскировочные сети солдатам

Брянские таможенники передали технику и маскировочные сети военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Брянской таможни собрали деньги и купили тепловизионный монокуляр, бензиновый мотобур, шнек и три бензопилы. Всё этом они передали военным в приграничную воинскую часть. Кроме того, сотрудники и ветераны ведомства вручную изготовили 15 противодронных защитных сетей на основе рабицы и 30 маскировочных сетей. Их также передали военным.

«Очень важно в это непростое время объединить усилия и оказывать посильную помощь бойцам как в зоне СВО, так и здесь — в приграничье», — отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Фото Брянской таможни