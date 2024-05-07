Брянские таможенники сделали 80 маскировочных сетей для военных

Брянские таможенники изготовили и отправили военнослужащим в зону СВО 80 маскировочных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Брянской таможни отправили очередную партию посылок для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Так, сотрудники ведомства изготовили 80 маскировочных сетей, половина из которых — противодронные на основе рабицы.

Также таможенниками купили строительные материалы, мойку высокого давления, газовые плитки и газ в баллончиках, репелленты от комаров и продукты. Посылки отправили в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

А для военных на границе брянской области сотрудники ведомства передали домашние куличи и сладости к Пасхе.

«Уверен, что и сети, и строительные материалы, и закупленные продукты – все это пригодится военнослужащим: любая помощь и поддержка важны для фронта», – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Фото Брянской таможни