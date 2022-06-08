Брянские таможенники спасли беженцев при обстреле с Украины

О «незаметном подвиге» рассказал журналист Андрей Медведев.

Российский журналист, депутат Московской городской Думы Андрей Медведев рассказал о «незаметном подвиге» брянских таможенников, спасших беженцев с Украины при минометном обстреле.

«Пост на границе в Брянской области. На посту – беженцы с Украины. Двадцать с лишним человек. Таможенники их оформляют. В этот момент украинская армия начинает долбить из минометов по посту. При этом ВСУшники не могли не понимать, что там находятся мирные люди. Хотя о чем я, для ВСУ это же не люди. Короче, идут прилеты. Таможенники прячут людей в досмотровые ямы. В оружейную комнату, короче, кого куда сумели. Прилетело сорок мин. Никого из мирных даже не ранило. Собственно, мужики всех спасли», – сообщил в своем телеграм-канале Андрей Медведев.

По его словам, осколками повредило машины. В результате сотрудники таможни помогли гражданским добраться до гуманитарного пункта.

«И вернулись на пост дальше работать. Собственно, и сейчас на том же посту служат. Никто не уволился. Хотя прилетает регулярно. Такой вот незаметный подвиг. И вроде люди не имею отношения напрямую к СВО. Но вот в военной ситуации повели себя как должно. Это и есть верность присяге», – отметил Медведев.