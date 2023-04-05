Брянские танцоры стали лауреатами Международного фестиваля
Танцоры из Дятьково стали лауреатами Международного фестиваля «Во имя искусства». Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
В санатории «Голубая даль» Краснодарского края прошёл Международный фестиваль творческих коллективов «Во имя искусства». В нем участвовали танцоры Дятьковской детской хореографической школы: «Хрусталинки», «Добры молодцы» и «Грация». Они представили жюри 18 танцевальных постановок в разных номинациях и возрастных категориях.
«Ответственная подготовка участников к танцевальной программе фестиваля, многочасовые репетиции и внимательное отношение преподавателей – позволили завоевать целую россыпь лауреатских званий», – отметили в пресс-службе департамента культуры.
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