Брянские умельцы провели мастер-классы на ВДНХ

Брянские умельцы провели мастер-классы для посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в павильоне Брянской области три дня проходили мастер-классы от брянских умельцев. Ирина Аниканова, Екатерина Гридина и Александр Беренчук рассказывали гостям о традициях декоративно-прикладного творчества региона. Все желающие смогли сделать кукол, расписать узорами или изображениями животных брянского леса деревянные спилы, научиться плести на коклюшках. А авторские вязанные игрушки Александра Беренчука выступили героями русских народных сказок «Зайкина избушка» и «Теремок».
Кроме того, посетители павильона узнали о традиционном народном костюме Брянской области, а также сфотографировались в почепских валенках и тулупе на фоне партизанской землянки.
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