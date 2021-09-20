Брянские волонтеры организуют выставку кошек

Все желающие смогут выбрать понравившегося питомца.

Приют для кошек «Второй шанс» организует в Брянске двухдневную выставку кошек «Забери меня домой». Выставка пройдет 25-26 сентября с 12.00 до 18.00 по улице Евдокимова, 10, в Советском районе.

Все желающие смогут выбрать и взять домой понравившееся животное. Кошки приюта обработаны от паразитов, привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.

Также волонтеры сообщают, что приют «Второй шанс» нуждается в финансовой помощи. На сегодняшний день минус приюта составляет 98,4 тысячи рублей. В этом году удалось пристроить 170 кошек и собак, 180 животных пока находятся на балансе.