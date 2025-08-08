Брянские волонтеры устроили праздник хвостатым обитателям приюта

В минувшие выходные в областном центре больше тридцати неравнодушных брянцев отправились в гости к четвероногим друзьям из приюта «Дом с хвостиками». И это не просто красивые слова — ребята действительно взялись за дело по-серьезному.

Инициатива стартовала в рамках общероссийской кампании поддержки приютов, которая охватила без малого полстраны. Активисты из «Новых людей» и благотворительного проекта «Мы в ответе за них» решили показать личным примером, как можно реально помочь бездомным животным.

«Знаете, приютам постоянно нужны и деньги, и рабочие руки, — делится Степан Рогаткин, который координирует проект в нашем регионе. — Мы стараемся восполнить этот дефицит конкретными действиями. Классно, что желающих помочь становится все больше!»

День выдался насыщенным: одни волонтеры занимались выгулом собак и общением с питомцами, другие привезли корма и медикаменты. Но главное — каждый хвостик получил порцию человеческого тепла и внимания, которого так не хватает приютским животным.

Отдельная бригада взялась за расчистку новой территории, где планируется возведение дополнительных вольеров. Работа предстояла нешуточная — убрать весь накопившийся мусор и выкосить заросли.

Кстати, эта акция уже становится доброй традицией. В прошлом году к ней подключились свыше трех тысяч человек по всей России.