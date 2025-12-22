Подрядчик отремонтировал два этажа в школе №42 в Брянске

2025, 22 декабря 17:29

Подрядчик отремонтировал два этажа в школе №42 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске активными темпами идёт капитальный ремонт школы №42. На объекте работает компания «Центрснабкомплект». Предыдущий подрядчик не справился с задачей.

«Подрядным организациям мы строго указываем на сроки исполнения контракта. Не справляется – платит штрафы или теряет контракт. «Центрснабкомплект» работает на объекте без выходных. Но только скорости работ недостаточно. Мы требуем баланс между исполнением сроков и качеством» , — отметил начальник управления образования Брянска Альберт Малкин.

Специалисты «Центрснабкомплект» уже обновили фасад, заменили кровлю и систему отопления. Также полностью готовы третий и второй этажи здания. Туда завезли мебель и оборудование.

На первом этаже школы рабочие занимаются внутренней отделкой помещений. В спортивном зале осталось лишь постелить линолеум.

Капитального ремонта в школе №42 не было с 1962 года. На модернизацию направили 97 миллионов рублей. Ещё девять миллионов предусмотрено на новое оборудование.