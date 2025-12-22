Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Подрядчик отремонтировал два этажа в школе №42 в Брянске

2025, 22 декабря 17:29
Подрядчик отремонтировал два этажа в школе №42 в Брянске
Источник фото

Подрядчик отремонтировал два этажа в школе №42 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

В Брянске активными темпами идёт капитальный ремонт школы №42. На объекте работает компания «Центрснабкомплект». Предыдущий подрядчик не справился с задачей. 

«Подрядным организациям мы строго указываем на сроки исполнения контракта. Не справляется – платит штрафы или теряет контракт. «Центрснабкомплект» работает на объекте без выходных. Но только скорости работ недостаточно. Мы требуем баланс между исполнением сроков и качеством» , — отметил начальник управления образования Брянска Альберт Малкин.

Специалисты «Центрснабкомплект» уже обновили фасад, заменили кровлю и систему отопления. Также полностью готовы третий и второй этажи здания. Туда завезли мебель и оборудование.

На первом этаже школы рабочие занимаются внутренней отделкой помещений. В спортивном зале осталось лишь постелить линолеум.

Капитального ремонта в школе №42 не было с 1962 года. На модернизацию направили  97 миллионов рублей. Ещё девять миллионов предусмотрено на новое оборудование.

Метки:

Читайте также

70-летие со дня образования отметил Дворец культуры железнодорожников Брянск
22 декабря 15:55
70-летие со дня образования отметил Дворец культуры железнодорожников Брянск
Почётных волонтёров выбрали в Брянске
19 декабря 17:13
Почётных волонтёров выбрали в Брянске
Новогоднее настроение в Брянске: где искать елки и праздничное волшебство
19 декабря 16:36
Новогоднее настроение в Брянске: где искать елки и праздничное волшебство

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13701) брянск (6703) ДТП (2637) ГИБДД (2158) прокуратура (1992) уголовное дело (1940) суд (1777) Александр Богомаз (1746) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (998)