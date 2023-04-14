Брянские волонтёры культуры поучаствовали в субботнике

Волонтёры культуры Брянской области поучаствовали в субботнике на мемориале и в заповеднике. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Участники Брянского регионального отделения движения «Волонтеры культуры» приняли участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». В музее – заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг» ребята убирали парк усадьбы. Работники учреждения провели для помощников интерактивную экскурсию по музею.

Также волонтёры культуры поучаствовали в субботнике на Мемориальном комплексе «Партизанская поляна».