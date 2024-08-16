Мэр Брянска позвал жителей на субботник

Мэр Брянска Александр Макаров позвал жителей на субботник. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

17 августа в Брянске стартует месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. До Дня освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков в городе планируют привести в порядок памятники и мемориальные доски погибшим воинам.

«Приглашаю всех, кто ценит и любит наш город, на субботник 17 августа. Видеть порядок вокруг себя приятно, а знать, что это сделано твоими руками – вдвойне», — призвал горожан глава администрации Брянска Александр Макаров.

В мэрии также призвали коммерсантов навести порядок вокруг предприятий: убрать мусор и сорняки, покосить газон.