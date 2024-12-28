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Брянские волонтёры получили почётные знаки

2024, 28 декабря 13:30 Общество
Брянские волонтёры получили почётные знаки
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Брянские волонтёры получили почётные знаки за развитие добровольческого движения. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

Во  Дворце культуры железнодорожников в Брянске прошла торжественная церемония награждения добровольцев. Памятный знак «Почётный волонтёр города Брянска»

получили активист Брянской региональной общественной организации помощи инвалидам «Поверь в себя» Самвел Агаджанян, депутат Брянского городского Совета народных депутатов седьмого созыва Константин Клёнов,  волонтёр добровольческого объединения «За Добро» Брянского профессионально-педагогического колледжа Дарья Кобозева, волонтёр Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянского объединённого ресурса Александр Левшин, преподаватель Брянского государственного колледжа олимпийского резерва Надежда Рыхлик и заместитель председателя Молодёжного Совета при главе городской администрации Яна Травиничева. Награды им вручили за особый вклад в развитие добровольческого движения в областном центре.

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