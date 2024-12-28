Брянские волонтёры получили почётные знаки
Брянские волонтёры получили почётные знаки за развитие добровольческого движения. Об этом сообщили в городской администрации.
Во Дворце культуры железнодорожников в Брянске прошла торжественная церемония награждения добровольцев. Памятный знак «Почётный волонтёр города Брянска»
получили активист Брянской региональной общественной организации помощи инвалидам «Поверь в себя» Самвел Агаджанян, депутат Брянского городского Совета народных депутатов седьмого созыва Константин Клёнов, волонтёр добровольческого объединения «За Добро» Брянского профессионально-педагогического колледжа Дарья Кобозева, волонтёр Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянского объединённого ресурса Александр Левшин, преподаватель Брянского государственного колледжа олимпийского резерва Надежда Рыхлик и заместитель председателя Молодёжного Совета при главе городской администрации Яна Травиничева. Награды им вручили за особый вклад в развитие добровольческого движения в областном центре.