Брянские врачи из «Поезда здоровья» приняли почти сотню пациентов в Сельцо

Брянские врачи из «Поезда здоровья» осмотрели 93 пациента из Сельцо за день. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Поезд здоровья» сделал остановку в городе Сельцо. Специалисты клиник областного центра провели консультации в Сельцовской городской больнице. Прием провели офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, кардиолог и врач УЗ-диагностики. Специалисты успели проконсультировать 93 человека. Пациентам врачи также назначили дополнительные обследования в клиниках региона.