Брянские врачи из «Поезда здоровья» приняли почти сотню пациентов в Сельцо
Брянские врачи из «Поезда здоровья» осмотрели 93 пациента из Сельцо за день. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Поезд здоровья» сделал остановку в городе Сельцо. Специалисты клиник областного центра провели консультации в Сельцовской городской больнице. Прием провели офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог, кардиолог и врач УЗ-диагностики. Специалисты успели проконсультировать 93 человека. Пациентам врачи также назначили дополнительные обследования в клиниках региона.
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