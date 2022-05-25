Брянские выпускники сдадут первый ЕГЭ в четверг

В один день будут три предмета по выбору.

В Брянской области в четверг, 26 мая стартует основной этап Единого государственного экзамена. В этот день пройдут выпускники сдадут три предмета по выбору: географии, литературе и химии.

ЕГЭ продлится до 21 июня.