Брянские выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ

Выпускники Брянской области сдали первый обязательный экзамен по русскому языку. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Единый государственный экзамен по русскому языку прошёл в Брянской области. В нём поучаствовали свыше 5 тысяч человек. Это первый из двух обязательных предметов, которые нужны для получения аттестата.

В регионе работали 50 пунктов проведения экзаменов в школе и один – на дому. Для 48 участников с ограниченными возможностями здоровья создали специальные условия.

«Для них предусмотрена отдельная аудитория и дополнительно 1,5 часа времени на выполнение работы, а также комната для приема пищи, если им это понадобится», – рассказала руководитель пункта № 5 Брянска Наталья Мостовая.