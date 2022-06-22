Брянские выпускники сдали последний ЕГЭ

Более 800 школьников писали экзамен по информатике.

Основной период Единого государственного экзамена завершился в Брянской области.

Последним предметом для выпускников стала информатика и ИКТ. Его сдали 815 школьников.

Экзамен проходил за компьютером. Проверять работы также будет искусственный интеллект. За 3 часов 55 минут выпускники выполнили 27 заданий. Они работали с текстовыми редакторами, таблицами и языками программирования.

Результаты школьники узнают до 6 июля. Для поступления в вузы им необходимо набрать не менее 40 баллов.