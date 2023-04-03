Брянские хоккеисты оказались сильнее на «Золотой шайбе»

Юные хоккеисты из Брянска обыграли стародубскую команду в финале регионального этапа «Золотой шайбы». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Ледовом дворце Стародуба прошли финальные игры регионального этапа турнира по хоккею «Золотая шайба» среди детских команд 2014-2016 годов рождения.

За третье место боролись трубчевский «Вымпел» и брянский «Спартак». Матч завершился со счётом 6:4. Сильнее оказались хоккеисты «Вымпела».

Главную награду турнира разыграли стародубский «Олимп» и СК «Брянск». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу брянцев.

Юные спортсмены получили кубки, грамоты, медали и сладкие призы.

«Все ребята старались, сражались, бились за то, чтобы победить, забить шайбу. Я уверен в том, что сегодня здесь находятся будущие игроки нашей брянской сборной команды, а кто-то из них будет защищать честь страны и в сборной России!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.