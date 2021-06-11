Брянские заключенные медитируют для снятия стресса и депрессии

Психологи надеются, что медитация поможет заключенным избавиться от психологических проблем.

Психологи исправительной колонии № 1 в Брянске начали практиковать медитацию в работе с заключенными.

Как сообщает региональное УФСИН, благодаря медитации снижается склонность заключенных к психологическим защитам, они меньше вступают в конфликты, более спокойно учатся распознавать свои чувства и эмоции, развивают самоконтроль.

Медитация позволяет лечить различные психологические и психосоматические нарушения: тревоги, фобии, посттравматические стрессы, мышечное напряжение, бессонницу, слабую депрессию и заниженную самооценку.

Также медитация успешно зарекомендовала себя при работе с заключенными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.