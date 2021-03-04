Брянские женщины называют дочерей Доминиками и Мелиссами

Жительницы региона все чаще выбирают редкие имена.

В канун Международного женского дня сотрудники Брянского регионального отделения Фонда социального страхования РФ подготовили интересную статистику.

Как рассказали в отделении, брянские женщины все чаще стали давать своим дочерям необычные имена. Так, в нашей области подрастают девочки с такими именами, как Алия, Адель, Элиза, Тая, Мирра, Евангелина, Анфиса, Мишель, Мелисса, Илона, Мила и Доминика.

Сейчас 5494 жительницы Брянской области находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получают пособие. 75 из них ухаживают за двойнями. Самой молодой маме 20 лет.

Одна из женщин находится в отпуске по уходу за одиннадцатым ребенком, еще одна – за восьмым, пятеро – за седьмым.