Более 600 тысяч брянцев получили меры соцподдержки

В прошлом году более 600 тысяч жителей Брянской области получили меры социальной поддержки. Об этом сообщили в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Органы социальной защиты населения Брянской области в минувшем году выплачивали более 40 видов мер социальной поддержки. Они распространялись на семьи с детьми, региональных льготников, почетных доноров. Также проводились выплаты в связи с проведением специальной операции. Из федерального и областного бюджетов на это израсходовали 10,8 млрд рублей. Поддержку получили более 600 тысяч человек.

Из них более 6 млрд рублей получили 36859 семей с детьми. Они получили 15 видов пособий и компенсаций.