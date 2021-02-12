Брянский аэропорт фукнционирует в штатном режиме

Самолеты взлетают и садятся по расписанию, несмотря на сложные метеооусловия.

Брянский аэрпорт, несмотря на разгул стихии и обильный снегопад, работает в штатном режиме и отправляет и принимает рейсы по расписанию.

В частности, рейс из Краснодара прибыл в Брянск по расписанию в 9:30, а самолет в Сочи вылетел в 10:30.

Как сообщил в пятницу региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Брянской области, службы аэропорта оперативно расчищают взлетно-посадочную полосу от снега и обрабатывает противогололедным составом.