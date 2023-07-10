Брянский ансамбль получил Гран-при Всероссийского фестиваля

Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля «Кубанский Казачок».

В Лазаревском районном центре национальных культур города Сочи прошел юбилейный XXV Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский казачок». В нем участвовали более 600 человек в составе коллективов со всей России.

На мероприятии выступил образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» Городского Дворца культуры железнодорожников. Брянский коллектив взял Гран-При фестиваля. Четыре солистки стали Лауреатами первой и второй степени. А руководитель коллектива получила специальный диплом «За лучшую хормейстерскую работу».

«Вами проделан титанический труд, каждый представил замечательную творческую работу. Низкий всем поклон и до новых встреч на фестивале «Кубанский казачок», – поблагодарил всех участников фестиваля Член жюри и заслуженный артист России Игорь Тонин.