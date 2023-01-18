Брянский ансамбль пригласили на фестиваль в Беларуси

Ансамбль «Звонница» из Суражского района пригласили на межрегиональный фестиваль в республике Беларусь. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

XIII Межрегиональный фестиваль «Фольклор без границ» прошёл в городе Иваново Брестской области Республики Беларусь. На нем выступали вокальные и хореографические коллективы. Народный фольклорный ансамбль «Звонница» Районного межпоселенческого культурно-досугового центра Суражского района пригласили на мероприятие в качестве почетных гостей.

На главной площади города участники устроили гуляния, а потом отправились колядовать. На следующий день в Доме культуры агрогородка Тышкавичи прошёл «Колядный бал». Белорусские коллективы проводили мастер-классы по изучению народных танцев республики. Завершился фестиваль гала-концертом.

Участников наградили дипломами и памятными сувенирами.