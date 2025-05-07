Брянский ансамбль «Семеюшка» поздравил ветерана Александра Мельникова в рамках патриотической акции «Фронтовая бригада». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках патриотической акции «Фронтовая бригада» к ветерану Великой отечественной войны Александру Александровичу Мельникову пришли гости. С приближающимся Днём Победы его поздравили юнармейцы, командир «Барс-Брянск» Сергей Антошин, а также ансамбль «Семеюшка» Центра «Народное творчество».

В этом году ветерану исполнится 100 лет. Он прошёл боевой путь в Венгрии, Румынии, Эстонии, Австрии, Чехословакии. За героизм и мужество Александр Мельников награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» (II степени), медалями «За отвагу», «За победу над Германией».