Брянский ансамбль «Семеюшка» поздравил ветерана Александра Мельникова
Брянский ансамбль «Семеюшка» поздравил ветерана Александра Мельникова в рамках патриотической акции «Фронтовая бригада». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В рамках патриотической акции «Фронтовая бригада» к ветерану Великой отечественной войны Александру Александровичу Мельникову пришли гости. С приближающимся Днём Победы его поздравили юнармейцы, командир «Барс-Брянск» Сергей Антошин, а также ансамбль «Семеюшка» Центра «Народное творчество».
В этом году ветерану исполнится 100 лет. Он прошёл боевой путь в Венгрии, Румынии, Эстонии, Австрии, Чехословакии. За героизм и мужество Александр Мельников награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» (II степени), медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Читайте также
Новости регионов
Спорт для ветеранов СВО
На Смоленщине ведётся важная работа по формированию системы спортивной адаптации участников СВО, получивших травмы в зоне боевых действий. Улучшение условий для физической реабилитации защитников обсудили на очередном заседании Правительства области, которое состоялось на прошлой неделе. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сегодня почти 120 смолянам – ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. «Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные
Встретимся в Десногорске
В ближайшие четыре года Правительство региона совместно с «Рос-атомом» намерено воплотить в жизнь более 30 проектов по развитию Десногорска. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. «Госкорпорация усилит нашу работу и поможет сделать город смоленских атомщиков ещё более современным, безопасным, комфортным и привлекательным для жизни», – отметил глава региона. Подпись под соглашением, в котором подробно описаны эти планы, поставили губернатор Василий Анохин и генеральный директор
На пятёрку: Как в регионе будут готовить педагогов и воспитателей?
В Смоленской области будет ещё больше образовательных кластеров, а значит, ещё больше возможностей для качественной подготовки молодых специалистов. В ближайшее время в регионе будет создан педагогический образовательный кластер. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин, отметив, что Смоленская область победила в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». СПО и работодатели «На
В Смоленск – за патриотизмом
По итогам II Всероссийской премии «Туристические города» Смоленск одержал победу в номинации «Город патриотического туризма», а в рамках Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации «Регион культурно-познавательного туризма». Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Так что теперь по праву можно сказать, что Смоленск – главный город патриотического туризма
Дружбу скрепили соглашением
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ был торжественно оформлен в Луганске в присутствии сенаторов РФ, депутатов и официальных лиц обеих сторон. На церемонии присутствовали сенаторы РФ Артём Малащенков и Ольга Бас, депутат Смоленского городского Совета Елена Потапенкова, заместители Председателя Народного Совета ЛНР
Ради лучшей жизни
Как соцконтракт помогает многодетным семьям. Личное подсобное хозяйство – это не только труд, но и возможность обеспечить семью качественными продуктами и получить дополнительный доход. Для многих многодетных семей на Смоленщине толчком к развитию стало получение социального контракта. Этот инструмент господдержки помогает приобрести необходимое оборудование и скот, делая ведение хозяйства значительно легче и эффективнее. Техника для