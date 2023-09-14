Брянский ансамбль стал лауреатом Всероссийского конкурса «Казачий круг»

Брянский ансамбль «Россияне» стал лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Казачий круг». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Войсковой отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» прошел на базе Дома культуры «Вперед» города Долгопрудный Московской области. В нем участвовали 19 творческих коллективов из разных регионов России. В их числе — и образцовый ансамбль танца «Россияне» Брянского областного методического центра «Народное творчество».

Брянский коллектив выступил с танцами «Казачий пляс» и «Отраду». За яркое выступление ансамбль получил диплом Лауреата II степени. Своё выступление коллектив посвятил 80-ой годовщине освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков.