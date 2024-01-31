Брянский ансамбль выступил на выставке-форуме «Россия»
Брянский ансамбль «Ватага» выступил на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл День культуры. Там выступили ведущие творческие коллективы Центрального федерального округа «Культурное сердце России».
В концерте участвовал и коллектив Брянской областной филармонии — ансамбль народной музыки «Ватага». Песню «Россию строят мужики» зрители пели вместе с артистами.
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