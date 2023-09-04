Брянский батальон «Пересвет» получит обмундирование и технику

Батальон «Пересвет» получит обмундирование, лекарства и технику от муниципального и регионального правительства. Об этом сообщили в городской администрации.

О помощи брянскому батальону «Пересвет» попросила мама военнослужащего Оксана. Военным требовалась обмундирование и техника. Передать все необходимое поручил губернатор региона Александр Богомаз.

Спустя три недели к вице-мэру Сергей Антошин женщина пришла вновь вместе с сыном. Его отпустили в отпуск. Сергей Антошин сообщил, что большую часть требуемых вещей на 800 тысяч рублей уже закупили.

«Плюс мы доставим вам лекарства на 900 тысяч рублей. Ещё вы просили транспортное средство – «буханку». Мы дооборудуем машину под ваши нужды. Кроме квадроцикла, тепловизоров, квадрокоптеров, «буханки», получите еще УАЗик Пикап», — добавил вице-мэр.

Сергей Антошин пообещал лично доставить груз.