Брянский блогер сделал прогноз на будущий год (ВИДЕО)

По мнению Николая Антоненко, спасет брянцев только чудо.

Брянский блогер Николай Антоненко на своей странице во ВКонтакте опуликовал видео, в котором делится прогнозом на будущий год.

По оценке блогера, 2020 год был тяжелый, «можно сказать — роковой». А 2021 не будет легче.

«Спасет нас только чудо», — констатирует блогер.