Брянский боец Виталий Минаков рассказал о сложностях в карьере

«Спорт занял большую часть моей жизни, немало пройдено и сделано, и, конечно, хотел бы продолжить выступать, но время идет, а вопрос с визой не решается. По этой причине нет возможности въезда в США и соответственно продолжать выступать там. В октябре Bellator впервые планирует провести турнир в России, и это открывает определенное окно возможности для меня. Но вопрос продолжения карьеры на данный момент остается открытым. Одно могу сказать точно: желание выступать есть, а вот будет ли возможность – это определится чуть позже», – сообщил Виталий Минаков.

А у нас во дворе… Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.

Личный пример Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19

На особом контроле Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На

Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в первом полугодии 2021 года С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев с людьми в зоне движения поездов выросло с 6 до 8. Если в прошлом году происшествий с детьми не было, то в

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