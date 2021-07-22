Брянский боец Виталий Минаков рассказал о сложностях в карьере

Желание выступать есть, но возможности пока нет, отметил он.
Брянский боец смешанных единоборств и бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталия Минаков рассказал о своих планах и карьерных перспективах.
По словам Минакова, вопрос продолжения спортивной карьеры для него пока остается открытым.
«Спорт занял большую часть моей жизни, немало пройдено и сделано, и, конечно, хотел бы продолжить выступать, но время идет, а вопрос с визой не решается. По этой причине нет возможности въезда в США и соответственно продолжать выступать там. В октябре Bellator впервые планирует провести турнир в России, и это открывает определенное окно возможности для меня. Но вопрос продолжения карьеры на данный момент остается открытым. Одно могу сказать точно: желание выступать есть, а вот будет ли возможность – это определится чуть позже», – сообщил Виталий Минаков.
Он призвал болельщиков набраться терпения до прояснения ситуации.
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