Брянский чемпион мира исполнил мечту юного спортсмена

Брянский чемпион мира Илья Бородин исполнил мечту юного спортсмена. Об этом сообщили в соцсетях «Движения Первых».

У шестилетнего Тимура Соломатина из Брянска в преддверии нового года исполнилась заветная мечта. Он принял участие в акция «Ёлка желаний». Мальчик очень хотел познакомиться с чемпионом мира по плаванию Ильёй Бородиным.

Спортсмен узнал об этом от депутата городского совета города Брянска Алексаея Солонкина. В тот же день они вместе пришли на тренировку по плаванию к Тимуру. Мальчик показал свои навыки по плаванию, пообщался с чемпионом и получил автограф на память.