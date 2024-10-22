Брянский депутат встретился с активистами «Движения Первых»

Депутат рассказал о становлении парламентаризма в регионе и особенностях работы думы, а также социально-экономическом развитии области. Школьники также спрашивали о необходимости проведения спецоперации, о героизме российских военнослужащих и добровольцев. Также ребята побывали на экскурсии, где узнали об истории регионального парламента.

В итоге – лидеры В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране

Со знаком плюс Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли