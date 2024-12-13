Брянский центр «Народное творчество» отпраздновал юбилей
Брянский методический центр «Народное творчество» отпраздновал 80-летие со дня образования Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Во Дворце культуры БМЗ прошёл торжественный вечер. Мероприятие посвятили 80-летию со дня образования Брянского областного методического центра «Народное творчество».
Зрителей на входе встречал оркестр народных инструментов Брянского областного колледжа искусств. В фойе посетителей ждала выставка проектов Центра: экспозиция фоторабот проекта «Традиционный народный костюм конца XIX – начала XX вв.», вышитые карты и лоскутные одеяла Брянской области, выставка работ школы-студии «Мастер».
Сотрудникам Центра вручили благодарности и почётными грамоты губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, Департамента культуры Брянской области.
Лучшие творческие коллективы региона поздравили виновников торжества яркими номерами.